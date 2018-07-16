Щодо кризи в Азовському морі - чергове затримання в Азовському морі біля Ялти.

Всю нашу ексклюзивну статистику за липень і з початку цієї кризи - трохи пізніше, буде дуже цікаво, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.



Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що 01.08.18 приблизно о 01:50 (мч) кораблем ФСБ був затриманий суховантаж TAILWIND - IMO: 8908868, Deadweight: 16880 t, Сингапур / Естонія, йде з Маріуполя в Стамбул Туреччина.

46°44'52" N 37°19'36" E, Це недалеко від азовської Ялти - 7 миль / 13 км на південь від Білосарайської коси. Тривалість затримки 01:50 - 02:50.

Щось дуже швидко.