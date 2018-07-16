Хронологія кризи в Азовському морі: Чергове затримання в Азовському морі біля Ялти
|09:25 01.08.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - чергове затримання в Азовському морі біля Ялти.
Всю нашу ексклюзивну статистику за липень і з початку цієї кризи - трохи пізніше, буде дуже цікаво, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що 01.08.18 приблизно о 01:50 (мч) кораблем ФСБ був затриманий суховантаж TAILWIND - IMO: 8908868, Deadweight: 16880 t, Сингапур / Естонія, йде з Маріуполя в Стамбул Туреччина.
46°44'52" N 37°19'36" E, Це недалеко від азовської Ялти - 7 миль / 13 км на південь від Білосарайської коси. Тривалість затримки 01:50 - 02:50.
Щось дуже швидко.
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