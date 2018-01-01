Такие данные обнародовало Национальное агентство ветеринарной санитарии и безопасности продовольствия.

Сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«В настоящее время уже в восьми уездах Румынии объявлен карантин», - говорится в сообщении Агентства.

Как сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа, для обсуждения сложившейся ситуации в правительстве созвана экстренная встреча с участием министров внутренних дел, обороны, транспорта, экономики, окружающей среды и водного хозяйства.

По словам министра, «ситуация остается достаточно сложной, в борьбе по предотвращению распространения вируса задействовано около 12 тысяч человек».

По статистическим данным, только на прошлой неделе в домашних хозяйствах одного из уездов уничтожено около одной тысячи инфицированных животных.