С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
|10:05 01.08.2018
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|Румыния
Такие данные обнародовало Национальное агентство ветеринарной санитарии и безопасности продовольствия.
Сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«В настоящее время уже в восьми уездах Румынии объявлен карантин», - говорится в сообщении Агентства.
Как сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа, для обсуждения сложившейся ситуации в правительстве созвана экстренная встреча с участием министров внутренних дел, обороны, транспорта, экономики, окружающей среды и водного хозяйства.
По словам министра, «ситуация остается достаточно сложной, в борьбе по предотвращению распространения вируса задействовано около 12 тысяч человек».
По статистическим данным, только на прошлой неделе в домашних хозяйствах одного из уездов уничтожено около одной тысячи инфицированных животных.
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