Состояние голодающего в застенках оккупантов Балуха - стабильно тяжелое

09:40 01.08.2018 0 комментариев Крым

Украинский активист Владимир Балух не прекращает голодовку, и его состояние остается тяжелым.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Информационное Сопротивление.
 
«Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, «находится в пути», на который ступил сначала», - сказал Чийгоз.
 
5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 000 рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух акцентировал внимание на политическом мотиве уголовного дела.
 
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018.

 



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