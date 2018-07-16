Президент Словакии заявил о причастности «Ночных волков» к военным операциям в Крыму

09:15 01.08.2018 0 комментариев Крым

Андрей Киска призвал правительство страны сформировать необходимые условия для «эффективного вмешательства против деятельности сомнительных объединений», которые распространяются в стране.

Президент Словацкой Республики Андрей Киска заявил, что российское объединение байкеров «»Ночные волки» вместе со специальными подразделениями российской армии приняли участие в военных операциях в Крыму», информирует news.enovosty.com.

Об этом он заявил в своем выступлении 31 июля, передает Радио Свобода.

«Ночные волки» являются инструментом режима, который занимается отторжением территорий соседней страны — аннексии части Украины, что противоречит международному праву», — отметил словацкий президент, обратив при этом внимание на то, что Словакия не признала и не признает аннексию Крыма.

По мнению президента Словакии, «деятельность байкерской банды является очевидным риском для безопасности страны. Основание так называемого «европейского представительства» «Ночных волков» в Словакии одновременно является насмешкой над официальной позицией Словацкой республики по аннексии Крыма и российской политики».

«Думаю, что ждать, когда объединение, которое служит чужой стране, начнет на территории Словацкой республики нарушать закон, является убогой стратегией безопасности», — отметил в своем выступлении президент Словакии.

В конце июня словацкие СМИ сообщили, что прокремлевские байкеры «Ночные волки» создали в Словакии военный лагерь. Общественные активисты страны по этому поводу высказывали беспокойство.

 



Ещё на эту тему:

18:00 01.08.2018
Российские силовики оккупированного полуострова заинтересовались деятельностью организации «Крымская идея»
15:55 01.08.2018
Подконтрольное Кремлю Духовное управления мусульман оккупированного Крыма объявило о проведение Курултая
14:40 01.08.2018
В аннексированном Крыму насчитали более двух тысяч миллионеров и одного миллиардера
08:25 01.08.2018
Украина остается открытой для посещения международными организациями суверенной территории,включая АР Крым и Севастополь
16:08 31.07.2018
«Миротворец» сможет сверить свои данные с создаваемым оккупантами «списком друзей»
09:59 31.07.2018
В ОБСЕ опровергли информацию о приезде своей делегации в аннексированный Крым
07:59 31.07.2018
Защита украинских моряков с судна "ЯМК-0041" обжалует действия российских спецслужб
16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
15:36 30.07.2018
Делегация ОБСЕ хочет приехать в оккупированный Крым, но ставит условия
13:37 30.07.2018
Восьмерых судей из Крыма просят объяснить неявку на экзамены
09:36 30.07.2018
Медведев незаконно съездил в аннексированный Севастополь узнать куда пропали 2 миллиарда рублей
08:24 30.07.2018
«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
13:25 01.08.2018
Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Северном Кавказе
19:11 31.07.2018
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
Все новости страны
Украина Украина
20:30 01.08.2018
Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года
19:40 01.08.2018
Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"
19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
18:21 01.08.2018
До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс