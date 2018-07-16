Президент Словакии заявил о причастности «Ночных волков» к военным операциям в Крыму
|09:15 01.08.2018
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|Крым
Андрей Киска призвал правительство страны сформировать необходимые условия для «эффективного вмешательства против деятельности сомнительных объединений», которые распространяются в стране.
Президент Словацкой Республики Андрей Киска заявил, что российское объединение байкеров «»Ночные волки» вместе со специальными подразделениями российской армии приняли участие в военных операциях в Крыму», информирует news.enovosty.com.
Об этом он заявил в своем выступлении 31 июля, передает Радио Свобода.
«Ночные волки» являются инструментом режима, который занимается отторжением территорий соседней страны — аннексии части Украины, что противоречит международному праву», — отметил словацкий президент, обратив при этом внимание на то, что Словакия не признала и не признает аннексию Крыма.
По мнению президента Словакии, «деятельность байкерской банды является очевидным риском для безопасности страны. Основание так называемого «европейского представительства» «Ночных волков» в Словакии одновременно является насмешкой над официальной позицией Словацкой республики по аннексии Крыма и российской политики».
«Думаю, что ждать, когда объединение, которое служит чужой стране, начнет на территории Словацкой республики нарушать закон, является убогой стратегией безопасности», — отметил в своем выступлении президент Словакии.
В конце июня словацкие СМИ сообщили, что прокремлевские байкеры «Ночные волки» создали в Словакии военный лагерь. Общественные активисты страны по этому поводу высказывали беспокойство.
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