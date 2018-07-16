Петицию за обмен политическими заключенными между Россией и Украиной подписали более 50 тысяч человек.

Она была создана в мае после начала голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Радио Свобода.

Автор петиции биолог из Дмитрова Александр Рекубратский требует от российского правительства провести обмен в формате "всех на всех".

Рекубратский неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера.

14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.