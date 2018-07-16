Украинская сторона неоднократно приглашала международные организации посетить оккупированный Крым, однако именно Российская Федерация блокирует такие попытки мониторинговых визитов на территории АРК.

Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Российская Федерация и дальше блокирует все попытки международных организаций, в т.ч. ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО и той же ОБСЕ воспользоваться существующим приглашением Украины, а также выполнить решение руководящих органов этих структур относительно осуществления мониторинга оккупированного Крыма. Зато Москва цинично заявляет, что она открыта для посещения Крыма как территории России. Конечно, такая позиция не приемлема ни для самой Украины, ни для международных организаций, которые должны руководствоваться как нормами международного права, так и собственными решениями, принятыми с соблюдением этих норм", - написал он.

Дипломат отметил, что Украина остается открытой для посещения международными организациями суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает АР Крым и г. Севастополь.

"При этом любая международная деятельность на временно оккупированных территориях Украины должна осуществляться по согласованию с украинской стороной, в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, согласно которым Россия как государство-оккупант обязана обеспечивать беспрепятственный доступ представителей и миссий международных организаций к оккупированному полуострову", - заметил он.

Представитель МИД отметил, что международным организациям "стоит усилить тщательное и настойчивое выполнение решений относительно оккупированной АРК, в частности воспользовавшись уже существующими приглашениями".

"МИД остается открытым для обсуждения с представителями международных организаций всех деталей осуществления визитов в оккупированный Крым", - резюмировал Кислица.