Мать осужденного в России крымчанина Александра Кольченко Лариса после трехдневного свидания с сыном в колонии российского Челябинска сообщила, что "выглядит он нехорошо", однако начал набирать вес после прекращения голодовки.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Укринформ.

"Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес", – сказала Лариса Кольченко.

Она добавила, что из-за нехватки информации осужденный очень интересуется происходящим в аннексированном Крыму и на материковой части Украины.

"О друзьях расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине", – сообщила Лариса Кольченко.

По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к ее сыну нет, но со стороны администрации "иногда бывают разные инциденты", однако "физическое насилие к нему не применяется".

Мать Кольченко надеется "лишь на обмен".

Трехдневное свидание матери Кольченко с сыном началось 27 июля.

Как сообщалось, украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Всего в России и аннексированном Крыму держат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ осудили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.