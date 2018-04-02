В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»

19:11 31.07.2018 0 комментариев Россия

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Об этом сообщили Дождю два источника в «Центре управления расследованиями», передает Радио Свобода.

Они снимали там документальный проект о работе ЧВК «Вагнер», сообщает телеканал "Дождь". По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в другой город. ​Что именно с ними произошло, неизвестно. Погибшие опознаны.

Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых были пресс-карты «Известий». По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Позже в «Известиях» сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.



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