Во вторник, 31 июля, так называемый «Севастопольский городской суд» продлил срок ареста фигурантам «дела крымских диверсантов» Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа», передает ATR.

Заседание проходило в закрытом режиме.

«Судья» Данил Землюков продлил Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову срок содержания под стражей еще на шесть месяцев.

Следующее заседание состоится 2 августа — «суд» начнет рассмотрение дела по существу.

Напомним, Владимира Дудку, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. По версии ФСБ РФ, они являются участниками диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины. В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

16 ноября 2017 года «Севастопольский городской суд» приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам в колонии строгого режима. 21 апреля 2018 года его этапировали в колонию №6 в Омске (РФ).