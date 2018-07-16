В оккупированном Крыму ведется отбор на службу по контракту в Вооруженные Силы России
|20:40 31.07.2018
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|Керчь
В Крыму ведется отбор на службу по контракту в Вооруженные Силы России граждан в возрасте 18-40 лет, имеющих профессиональное образование и годных к военной службе.
Аргументы Недели - Крым рекомендуют обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. (0652) 66-85-71 или г. Керчь, ул. Свердлова, 17, военный комиссариат города Керчь и Ленинского района Республики Крым (036561) 2-03-40.
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