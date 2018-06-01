22 июля 2018 г был принят в эксплуатацию ФГБУ «Морская спасательная служба» рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» проекта А160-ЯР с классом РМРС — КМ«Ice2 R3-RSN AUT3 SDS<60 divingship, построенный в рамках Государственного контракта, заводом ФГУП «СЗ «Море».

Судно предназначено для обеспечения подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3х баллов, участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях, обследования дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений, сообщает «Морская спасательная служба»

Основные технические характеристики судна:

Длина наибольшая – 28,07м;

Ширина наибольшая -5,57 м;

Высота борта на миделе – 3 м;

Дедвейт — 9,67 т;

Главный двигатель — DI 16 42M Scania, 2х441 кВт.

Скорость полного хода – 13,7 узл.

На борту судна установлен водолазный комплекс, соответствующий правилам и требованиям международной ассоциации IMCA и Российскому морскому регистру судоходства.

Рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» будет эксплуатироваться Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «Морспасслжуба» в акватории Чёрного и Азовского морей.