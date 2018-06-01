Подсанкционный завод «Море» построил оснащённый шведским двигателем водолазный катер / Фото
|20:13 31.07.2018
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|Феодосия
22 июля 2018 г был принят в эксплуатацию ФГБУ «Морская спасательная служба» рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» проекта А160-ЯР с классом РМРС — КМ«Ice2 R3-RSN AUT3 SDS<60 divingship, построенный в рамках Государственного контракта, заводом ФГУП «СЗ «Море».
Судно предназначено для обеспечения подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3х баллов, участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях, обследования дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений, сообщает «Морская спасательная служба»
Основные технические характеристики судна:
Длина наибольшая – 28,07м;
Ширина наибольшая -5,57 м;
Высота борта на миделе – 3 м;
Дедвейт — 9,67 т;
Главный двигатель — DI 16 42M Scania, 2х441 кВт.
Скорость полного хода – 13,7 узл.
На борту судна установлен водолазный комплекс, соответствующий правилам и требованиям международной ассоциации IMCA и Российскому морскому регистру судоходства.
Рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» будет эксплуатироваться Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «Морспасслжуба» в акватории Чёрного и Азовского морей.
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