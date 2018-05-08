Катар проявил заинтересованность в концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”.

Сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины, передает УкрРудПром.

Как сообщило Мининфраструктуры, Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала меморандум о взаимопонимании с катарской компанией Qatar ports management company Mwani Qatar, предусматривающий сотрудничество, направленное на увеличение объема грузов между морскими портами Украины и Катара, в частности, экспортных поставок сельскохозяйственной продукции отечественного производства в Катар.

Кроме этого, планируется привлечение катарских инвестиций в объекты портовой инфраструктуры с целью включения морских терминалов в международные цепочки поставок.

“Подписание меморандума открывает путь к дальнейшей реализации многих проектов… в первую очередь, речь идет о концессии портов “Ольвия” и “Херсон”. Катар также очень заинтересован в сотрудничестве в порту “Южный”, который согласно стратегии АМПУ в ближайшие годы начнет обрабатывать самые большие суда, которые могут пройти пролив Босфор”, — цитируется в сообщении руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В свою очередь, министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Д.Аль Сулейти отметил, что перспективным для Катара является развитие сотрудничества с Украиной в портовой и авиационной сферах и подтвердил намерение разработать на двустороннем уровне открытие прямого авиационного сообщения между Дохой и Львовом.