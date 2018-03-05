Шевченковский райсуд Киева дал пять лет условно фигурантке дела так называемых "вышек Бойко", бывшему инженеру Черноморнефтегаза Анастасии Цибульской.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Судебный репортер, передает Корреспондент.net.

Цибульскую признали виновной в присвоении имущества путем злоупотребления властью, служебном подлоге и создании преступной организации.

"Назначить Цибульской Анастасии Николаевне по совокупности уголовных преступлений... окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы", – говорится в решении.

В то же время, женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

Такой приговор был предусмотрен соглашением между обвиняемой и следствием, заключеным 17 ноября 2017 года.

Цибульская "полностью признала свою виновность", "искренне раскаялась в содеянном, активно способствовала установлению обстоятельств уголовных преступлений, в том числе в отношении себя и других лиц, частично добровольно возместила ущерб, причиненный преступными действиями".

На суде она подтвердила, что соглашение подписала добровольно. В то же время, какую сумму женщина возместила, в приговоре не указано.

В материалах дела говорится, что в 2008 – 2011 годах Цибульская работала инженером в ГАО Черноморнефтегаз, занимая должности, связанные с проведением тендеров и организацией закупок.

Она в 2010 и 2011 годах готовила и публиковала объявления о проведении тендера на буровые установки. Позже инженер вместе с другими фигурантами подделывала документы о стоимости установок. В частности, они подделали контракт компании-поставщика с Черноморнефтегазом и акт приема-передачи буровой установки.

Следствие считает, что своими действиями Цибульская и другие фигуранты создали "условия для дальнейшего противоправного завладения государственными средствами ПАО НАК Нафтогаз Украины в свою пользу через подконтрольные преступной организации предприятия-нерезиденты".

Также правоохранители утверждают, что женщине "было достоверно известно" о преступных умыслах организаторов закупки и то, что конкурс на самом деле не проводился.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, это первый приговор, связанный с "вышками Бойко".

Напомним, Генпрокуратура расследует завладения средствами Черноморнефтегаза в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. По данным следствия приобрели почти в два раза дороже: за $404,4 млн вместо $210 млн.

В то же время, ГПУ не нашла причастности нардепа Юрия Бойко к делу о нефтяных вышках.