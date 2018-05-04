Азербайджан заинтересован в покупке 10 украинских самолетов Ан-178

18:52 31.07.2018 0 комментариев Украина

Азербайджан подтвердил заинтересованность в приобретении 10 украинских самолетов Ан-178. 

Об этом сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец в интервью для 112.ua.

"На нашу технику есть спрос и есть покупатели. Вот протокол последней встречи с представителями Silk Way (Азербайджан), заверенный 11 июля. Они подтвердили заинтересованность в приобретении 10 самолетов Ан-178", - сказал он. 

По словам президента "Антонова", скорее всего это будут самолеты из линейки NEXT с комплектующими, поставленными Aviall. 

На вопрос журналиста о цене Александр Донец сказал: 

"Ответить на этот вопрос мы сможем, когда определимся с условиями снятия комплектации со складов. При этом хочу обратить ваше внимание, что порядка 60% комплектующих западного производства дешевле российских". 



Ещё на эту тему:

21:06 17.07.2018
"Антонов" договорился с подразделением Boeing о взаимодействии по производству самолетов
13:59 07.05.2018
Украина пожаловалась на Россию в ICAO за несанкционированное продление летной годности самолетов Ан
09:49 04.05.2018
Украина и Турция начинают реализацию проекта транспортного самолета Ан-188
08:13 24.04.2018
«Антонов» представит в Турции самолет Ан-77 - альтернативу совместной с РФ разработке / Видео
09:09 26.02.2018
В Одессе запустили серийное производство сверхлегких самолетов Y-1 «Дельфин» / Фото
11:54 01.12.2017
Азербайджан создаст у себя центр техобслуживания самолетов Ан-124 «Руслан»
08:58 07.09.2017
Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus
13:47 13.06.2017
"Антонов" отправит свой новый самолет Ан-132Д в Париж
20:12 25.05.2017
Антонов показал самолет нового поколения / Видео
16:37 31.03.2017
Самолет Ан-132D без деталей из РФ поднялся в небо / Фото / Видео
16:57 09.12.2016
В Одессе подняли в небо самолет по чертежам 1910 года / Видео
14:37 02.08.2016
Россия пытается вывести самолеты Ан-124 «Руслан» из-под надзора киевского «Антонова»
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
Все новости страны
Молдова Молдова
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
Все новости страны
Россия Россия
19:11 31.07.2018
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
09:37 31.07.2018
В российской армии сформировано "Главное военно-политическое управление"
20:49 30.07.2018
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
Все новости страны
Румыния Румыния
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
Все новости страны
Турция Турция
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
10:00 30.07.2018
Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
Все новости страны
Украина Украина
09:15 01.08.2018
Президент Словакии заявил о причастности «Ночных волков» к военным операциям в Крыму
08:50 01.08.2018
В России Петицию за обмен политзаключенными подписали 50 тысяч человек
08:25 01.08.2018
Украина остается открытой для посещения международными организациями суверенной территории,включая АР Крым и Севастополь
07:59 01.08.2018
Кольченко не знает, что происходит в оккупированном Крыму и на материковой Украине
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс