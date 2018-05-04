Азербайджан заинтересован в покупке 10 украинских самолетов Ан-178
|18:52 31.07.2018
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|Украина
Азербайджан подтвердил заинтересованность в приобретении 10 украинских самолетов Ан-178.
Об этом сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец в интервью для 112.ua.
"На нашу технику есть спрос и есть покупатели. Вот протокол последней встречи с представителями Silk Way (Азербайджан), заверенный 11 июля. Они подтвердили заинтересованность в приобретении 10 самолетов Ан-178", - сказал он.
По словам президента "Антонова", скорее всего это будут самолеты из линейки NEXT с комплектующими, поставленными Aviall.
На вопрос журналиста о цене Александр Донец сказал:
"Ответить на этот вопрос мы сможем, когда определимся с условиями снятия комплектации со складов. При этом хочу обратить ваше внимание, что порядка 60% комплектующих западного производства дешевле российских".
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