Азербайджан подтвердил заинтересованность в приобретении 10 украинских самолетов Ан-178.

Об этом сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец в интервью для 112.ua.

"На нашу технику есть спрос и есть покупатели. Вот протокол последней встречи с представителями Silk Way (Азербайджан), заверенный 11 июля. Они подтвердили заинтересованность в приобретении 10 самолетов Ан-178", - сказал он.

По словам президента "Антонова", скорее всего это будут самолеты из линейки NEXT с комплектующими, поставленными Aviall.

На вопрос журналиста о цене Александр Донец сказал:

"Ответить на этот вопрос мы сможем, когда определимся с условиями снятия комплектации со складов. При этом хочу обратить ваше внимание, что порядка 60% комплектующих западного производства дешевле российских".