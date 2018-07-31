В Николаеве русский язык через суд лишили статуса регионального
|18:25 31.07.2018
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|Николаев
В Николаеве по иску прокуратуры суд лишил русский язык статуса регионального.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, передает Эспрессо.
В 2012 году областной совет для реализации закона "Об основах государственной языковой политики" признал, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный.
Вместе с тем, Конституционный суд в феврале 2018 года признал указанный закон как таковой, что не отвечает Конституции Украины.
"Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие действующему законодательству, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - говорится в сообщении.
Суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.
Справка. Авторами закона "Об основах государственной языковой политики" были депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
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