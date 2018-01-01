Нападение на активистов: в Бердянске убили бывшего бойца АТО , а в Херсоне облили кислотой известную в городе активистку
|17:56 31.07.2018
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|Украина
31 июля на юге Украины напали сразу на двух общественных активистов: в Бердянске убили бывшего бойца АТО, а в Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета и известную в городе активистку Екатерину Гандзюк.
По данным ВВС News Украина, ее состояние стабильно тяжелое - ожоги составили 35% поверхности тела женщины.
Полиция Запорожской и Херсонской областей разыскивает двух нападавших.
В последние несколько месяцев из многих регионов Украины поступают сообщения об учащении случаев нападений на общественных активистов.
Убит экс-боец АТО
Сегодня, 31 июля, днем в Бердянске неизвестный застрелил 43-летнего местного жителя, сообщила полиция Запорожской области.
Там не назвали его имени, но добавили, что он является общественным активистом и участником антитеррористической операции на востоке Украины.
В то же время ряд известных активистов и журналистов написали в Facebook, что убитый - местный активист Виталий Олешко с позывным "Сармат".
В частности, об этом написал член парламента и бывший командир батальона Донбасс Семен Семенченко.
"В Бердянске застрелен доброволец батальона Донбасс-2014, активист и борец с коррупцией Виталий Олешко "Сармат". Выражаем соболезнования родственникам и друзьям", - написал Семенченко.
Полиция ввела на территории Запорожской и соседней Донецкой области оперативный план "Сирена", чтобы поймать убийцу.
Облитая кислотой активистка
Утром 31 июня в Херсоне неизвестный облил кислотой известную местную активистку и сотрудницу исполкома горсовета Екатерину Гандзюк.
Нападение произошло возле подъезда дома Гандзюк, женщину госпитализировали.
По предварительным данным собеседников ВВС News Украина, состояние Гандзюк - стабильно тяжелое.
Некоторое время врачи держали ее в медикаментозной коме, медики выясняют, какой именно кислотой ее облили.
Друзья, которые сейчас помогают потерпевшей, указывают, что больше всего пострадала шея, спина, часть лица возле глаза, а также почки.
По предварительной информации, Гандзюк получила ожоги 35% тела. Сильно поврежден левый глаз, но больше всего пострадала шея.
На завтра запланирована пересадка искусственной кожи пострадавшей.
Transparency International Украина уже требует от херсонских правоохранителей расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.
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