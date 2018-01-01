31 июля на юге Украины напали сразу на двух общественных активистов: в Бердянске убили бывшего бойца АТО, а в Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета и известную в городе активистку Екатерину Гандзюк.

По данным ВВС News Украина, ее состояние стабильно тяжелое - ожоги составили 35% поверхности тела женщины.

Полиция Запорожской и Херсонской областей разыскивает двух нападавших.

В последние несколько месяцев из многих регионов Украины поступают сообщения об учащении случаев нападений на общественных активистов.

Убит экс-боец АТО

Сегодня, 31 июля, днем в Бердянске неизвестный застрелил 43-летнего местного жителя, сообщила полиция Запорожской области.

Там не назвали его имени, но добавили, что он является общественным активистом и участником антитеррористической операции на востоке Украины.

В то же время ряд известных активистов и журналистов написали в Facebook, что убитый - местный активист Виталий Олешко с позывным "Сармат".

В частности, об этом написал член парламента и бывший командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

"В Бердянске застрелен доброволец батальона Донбасс-2014, активист и борец с коррупцией Виталий Олешко "Сармат". Выражаем соболезнования родственникам и друзьям", - написал Семенченко.

Полиция ввела на территории Запорожской и соседней Донецкой области оперативный план "Сирена", чтобы поймать убийцу.

Облитая кислотой активистка

Утром 31 июня в Херсоне неизвестный облил кислотой известную местную активистку и сотрудницу исполкома горсовета Екатерину Гандзюк.

Нападение произошло возле подъезда дома Гандзюк, женщину госпитализировали.

По предварительным данным собеседников ВВС News Украина, состояние Гандзюк - стабильно тяжелое.

Некоторое время врачи держали ее в медикаментозной коме, медики выясняют, какой именно кислотой ее облили.

Друзья, которые сейчас помогают потерпевшей, указывают, что больше всего пострадала шея, спина, часть лица возле глаза, а также почки.

По предварительной информации, Гандзюк получила ожоги 35% тела. Сильно поврежден левый глаз, но больше всего пострадала шея.

На завтра запланирована пересадка искусственной кожи пострадавшей.

Transparency International Украина уже требует от херсонских правоохранителей расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.