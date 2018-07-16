Порошенко хочет санкций для РФ за блокаду Азовского моря

17:29 31.07.2018 0 комментариев Крым

Международные меры вроде "Керченского санкционного списка" могут стать действенным механизмом прекращения фактической блокады Россией украинских морских портов в Азовском море.

Об этом написал в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает Укринформ.

«Керченский санкционный список» открыл новую страницу совместного противодействия агрессивным действиям Кремля по осуществлению фактической блокады украинских морских портов в Азовском море. Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные механизмы прекращения российской морской блокады», — написал Порошенко.

 ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста.

Соответствующее решение от 30 июля было опубликовано во вторник, 31 июля, в Официальном журнале Европейского Союза.

Таким образом, с 31 июля под европейскими санкциями находятся АО «Институт Гипростроймост—Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и вологодское АО «ВАД».

Кроме того, под санкции попали две компании Аркадия Ротенберга — ПАО «Гортрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее были включены в список санкций США.



Ещё на эту тему:

13:26 31.07.2018
МИД России назвал новые санкции ЕС за строительство Керченского моста "подрывной политикой".
18:23 30.07.2018
Подсанкционный «Севморпорт» заключил договор аренды с санкционным концерном «Калашников»
11:50 27.07.2018
Оккупанты признались австрийскому журналисту: Проблема с санкциями существует
09:36 23.07.2018
Украина введет санкции против причастных к распределению радиочастот в оккупированном Крыму
20:59 20.07.2018
Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма
08:54 19.07.2018
К санкциям ЕС против оккупации Крыма присоединились еще пять стран
17:48 18.07.2018
ЕС "наградил" санкциями шестерых причастных к строительству Керченского моста
10:12 18.07.2018
Booking.com перестраховывается, но не спешит отказываться от бизнеса в оккупированном Крыму
10:10 17.07.2018
Оккупанты посоветовали крымским владельцам отелей открывать собственные каналы продаж вместо системы Booking.com
17:06 16.07.2018
Владельцы объектов размещения в оккупированном Крыму пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com. / Скриншот
12:21 13.07.2018
В “государствах флага” исключают грузовые суда из реестра за перевозки зерна из оккупированного Крыма в Сирию
22:09 12.07.2018
Норвежскую компанию подозревают в поставках минерала ильменит в аннексированный Крым
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
Все новости страны
Молдова Молдова
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
Все новости страны
Россия Россия
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
09:37 31.07.2018
В российской армии сформировано "Главное военно-политическое управление"
20:49 30.07.2018
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
Все новости страны
Румыния Румыния
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
Все новости страны
Турция Турция
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
10:00 30.07.2018
Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
Все новости страны
Украина Украина
18:25 31.07.2018
В Николаеве русский язык через суд лишили статуса регионального
17:56 31.07.2018
Нападение на активистов: в Бердянске убили бывшего бойца АТО , а в Херсоне облили кислотой известную в городе активистку
17:29 31.07.2018
Порошенко хочет санкций для РФ за блокаду Азовского моря
16:08 31.07.2018
«Миротворец» сможет сверить свои данные с создаваемым оккупантами «списком друзей»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс