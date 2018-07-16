Международные меры вроде "Керченского санкционного списка" могут стать действенным механизмом прекращения фактической блокады Россией украинских морских портов в Азовском море.

Об этом написал в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает Укринформ.

«Керченский санкционный список» открыл новую страницу совместного противодействия агрессивным действиям Кремля по осуществлению фактической блокады украинских морских портов в Азовском море. Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные механизмы прекращения российской морской блокады», — написал Порошенко.

ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста.

Соответствующее решение от 30 июля было опубликовано во вторник, 31 июля, в Официальном журнале Европейского Союза.

Таким образом, с 31 июля под европейскими санкциями находятся АО «Институт Гипростроймост—Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и вологодское АО «ВАД».

Кроме того, под санкции попали две компании Аркадия Ротенберга — ПАО «Гортрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее были включены в список санкций США.