Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
|17:02 31.07.2018
|0 комментариев
|Россия
Рубль смог вырасти к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ослаблению позиций американской валюты. Введение новых санкций со стороны ЕС и рост доллара к основным валютам помешает дальнейшему подъему рубля.
Европейский союз ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста на Крымский полуостров. Это может ослабить курс рубля в краткосрочной перспективе, считают аналитики Нордеа, пишет РБК.
Санкции затронули шесть компаний: «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург и АО «Вад».
Дополнительным фактором скорого удешевления рубля станет завершение спроса на российскую валюту.
В последнее время спрос на рубли провоцировали российские компании, которым требовалась национальная валюта для выплаты налогов. После завершения налогового цикла этот фактор исчезнет. В результате курс рубля может заметно упасть.
Накануне рубль вырос в основных торгуемых парах из-за ослабления доллара на глобальных площадках. Поддержку рублю также оказала нефть, которая поднималась выше $75 за баррель, отметили в Нордеа.
Перед публикацией данных из США возможность роста курса рубля небольшая.
Интерес к валютам развивающихся стран будет сдерживаться ожидаемыми сильными данными из США.
Сегодня, 31 июня, американский регулятор начнет двухдневное заседание, итоги которого будут озвучены 1 августа в 21:00 мск.
Несмотря на то что изменений по ключевой ставке ФРС не ожидается, участники рынка будут оценивать сигналы в отношении ее дальнейших шагов.
Повышение уверенности в том, что ФРС не видит препятствий для дальнейшего повышения ставки, окажет поддержку доллару на международном валютном рынке.
В результате пара евро/доллар может вернуться к отметке 1,165–1,168, прогнозируют в Нордеа.
Ещё на эту тему:
Раскрыт комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций
Санкции отправили на дно новый флот ВМФ РФ — обзор нереализованных планов от Александра Коваленко
Минфин США ввел новые санкции против трех российских компаний
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Facebook, Twitter и "ВКонтакте"
Российский производитель титана попросил правительство РФ не вводить санкции против США
Русал запускает защиту от санкций США в иранском стиле