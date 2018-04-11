Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту

17:02 31.07.2018 0 комментариев Россия

Рубль смог вырасти к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ослаблению позиций американской валюты. Введение новых санкций со стороны ЕС и рост доллара к основным валютам помешает дальнейшему подъему рубля.

Европейский союз ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста на Крымский полуостров. Это может ослабить курс рубля в краткосрочной перспективе, считают аналитики Нордеа, пишет РБК.

Санкции затронули шесть компаний: «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург и АО «Вад».

Дополнительным фактором скорого удешевления рубля станет завершение спроса на российскую валюту.

В последнее время спрос на рубли провоцировали российские компании, которым требовалась национальная валюта для выплаты налогов. После завершения налогового цикла этот фактор исчезнет. В результате курс рубля может заметно упасть.

Накануне рубль вырос в основных торгуемых парах из-за ослабления доллара на глобальных площадках. Поддержку рублю также оказала нефть, которая поднималась выше $75 за баррель, отметили в Нордеа.

Перед публикацией данных из США возможность роста курса рубля небольшая.

Интерес к валютам развивающихся стран будет сдерживаться ожидаемыми сильными данными из США.

Сегодня, 31 июня, американский регулятор начнет двухдневное заседание, итоги которого будут озвучены 1 августа в 21:00 мск.

Несмотря на то что изменений по ключевой ставке ФРС не ожидается, участники рынка будут оценивать сигналы в отношении ее дальнейших шагов.

Повышение уверенности в том, что ФРС не видит препятствий для дальнейшего повышения ставки, окажет поддержку доллару на международном валютном рынке.

В результате пара евро/доллар может вернуться к отметке 1,165–1,168, прогнозируют в Нордеа.

 



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