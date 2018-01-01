Доходы сферы туризма Турции в первом полугодии достигли 11,5 миллиарда долларов, что на 31 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года .

Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Турции, передает Анадолу.

Турцию в указанный период посетили 16 миллионов туристов, что на 30,4 процента больше, чем в прошлом году.

Больше всего туристов в Турцию прибыло из России – 2,378 миллиона, что превышает показатель первого полугодия 2017 года на 40,56 процента.

Далее по числу посетивших Турцию туристов следуют Германия (1,56 миллиона), Иран (1,142 миллиона), Грузия (1,049 миллиона) и Болгария (987 тысяч).

В июне 2018 года больше всего туристов в Турцию прибыло из России, Германии и Великобритании.