Так называемая мониторинговая группа Общественной палаты оккупированного Крыма составит «список друзей Крыма».

Об этом на заседании группы сообщил Григорий Иоффе, передает Крым Информ.

«Отслеживая публикации в СМИ, мы сможем сформировать соответствующий неофициальный список «друзей Крыма» из числа журналистов, интернет- и печатных изданий», – сказал он.

Как отметил Иоффе, в этот список войдут СМИ и журналисты, которые поддержали аннексиюе Крыма Россией и «объективно освещают события, происходящие на Украине и в Крыму».

Ранее оккупанты Крыма создали список «крымоненавистников».

В него уже попали экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко, бывший председатель правительства АРК Сергей Куницын, уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, журналист Павел Казарин, ректор ТНУ АРК Владимир Казарин, журналисты Александр Янковский, Валентина Самар, Андрей Клименко и некоторые другие.

Внесли туда и российских деятелей культуры, не признавших итоги «референдума».

Напомним, в Украине после аннексии Крыма начал работу известный сайт «Миротворец», базу данных которого регулярно пополняют те, кто признает российскую принадлежность временно оккупированного полуострова.