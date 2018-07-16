Ливень размыл участок строящейся трассы Дубки – Левадки под оккупированным Симферополем / Фото
|15:41 31.07.2018
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|Крым
Ливень стал причиной обрушения нескольких метров асфальтобетонного покрытия на участке строящейся симферопольской объездной трассы между сёлами Дубки и Левадки.
Фото и видео повреждений в редакцию Крым Информа сегодня прислали очевидцы. В комитете по дорожному хозяйству Крыма инцидент подтвердили.
«Повреждение асфальтобетонного покрытия дороги вызвано тем, что весь комплекс работ пока не завершён. Повреждения не являются критичными и никак не повлияют ни на реализацию проекта, ни на качество будущей трассы. Подрядчик в короткие сроки переделает повреждённый участок», – сообщила Крыминформу пресс-секретарь "Госкомитета" дорожного хозяйства оккупированного Крыма Анастасия Гурина.
Строительство четырёхполосной объездной дороги на участке Дубки – Левадки под Симферополем началось в феврале 2017 года. Генподрядчиком является новосибирская компания «Сибавтобан». Подрядчику предстоит возвести три путепровода.
Длина трассы составит 9,1 км, стоимость – 6,14 млрд руб.
В соответствии с контрактом, дорога должна быть построена к 31 августа 2018 года.
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