Ливень стал причиной обрушения нескольких метров асфальтобетонного покрытия на участке строящейся симферопольской объездной трассы между сёлами Дубки и Левадки.

Фото и видео повреждений в редакцию Крым Информа сегодня прислали очевидцы. В комитете по дорожному хозяйству Крыма инцидент подтвердили.

«Повреждение асфальтобетонного покрытия дороги вызвано тем, что весь комплекс работ пока не завершён. Повреждения не являются критичными и никак не повлияют ни на реализацию проекта, ни на качество будущей трассы. Подрядчик в короткие сроки переделает повреждённый участок», – сообщила Крыминформу пресс-секретарь "Госкомитета" дорожного хозяйства оккупированного Крыма Анастасия Гурина.

Строительство четырёхполосной объездной дороги на участке Дубки – Левадки под Симферополем началось в феврале 2017 года. Генподрядчиком является новосибирская компания «Сибавтобан». Подрядчику предстоит возвести три путепровода.

Длина трассы составит 9,1 км, стоимость – 6,14 млрд руб.

В соответствии с контрактом, дорога должна быть построена к 31 августа 2018 года.