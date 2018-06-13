Правительство утвердило создание трех переговорных групп и начало переговоров по одному соглашению с Европейской комиссией и по двум – с Содружеством независимых государств .

В частности, планируется начать переговоры по Финансовому соглашению между правительством Молдовы и Еврокомиссией по усилению потенциала роста Молдовы через прозрачную, эффективную, конкурентоспособную и устойчивую экономическую среду, сообщает allmoldova.



Данное соглашение направлено на решение фундаментальных проблем в области экономического управления и деловой среды, развития цифровой, торговой и энергетической инфраструктуры, а также для улучшения управления активами государства.

В рамках этой программы национальным органам будет оказана помощь для освоения возможностей политического, социального и экономического развития, вытекающих из Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговли между Молдовой и ЕС.



Правительство утвердило группу переговорщиков во главе с госсекретарем минэкономики и инфраструктуры Виталием Юрку, поручив им провести переговоры с Еврокомиссией о скорейшем выделении финансирования на взаимовыгодных условиях.

Как ожидается, в рамках соглашения Еврокомиссия выделит Молдове грант в 12 млн евро в рамках Европейского инструмента соседства, еще 250 тыс. евро в качестве софинансирования предоставит Европейский банк реконструкции и развитии в рамках утвержденной ранее годовой программы действий ЕС.



Вместе с тем, правительство приняло к сведению проекты Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле стран СНГ и Соглашения о взаимном признании результатов аккредитации органов по оценке соответствия продукции, выпускаемой в СНГ, определив состав двух переговорных групп.

Руководителем обеих назначена госсекретарь минэкономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин, которая курирует в ведомстве вопросы инфраструктуры качества и международного сотрудничества.