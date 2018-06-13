Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
|15:14 31.07.2018
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|Молдова
Правительство утвердило создание трех переговорных групп и начало переговоров по одному соглашению с Европейской комиссией и по двум – с Содружеством независимых государств.
В частности, планируется начать переговоры по Финансовому соглашению между правительством Молдовы и Еврокомиссией по усилению потенциала роста Молдовы через прозрачную, эффективную, конкурентоспособную и устойчивую экономическую среду, сообщает allmoldova.
Данное соглашение направлено на решение фундаментальных проблем в области экономического управления и деловой среды, развития цифровой, торговой и энергетической инфраструктуры, а также для улучшения управления активами государства.
В рамках этой программы национальным органам будет оказана помощь для освоения возможностей политического, социального и экономического развития, вытекающих из Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговли между Молдовой и ЕС.
Правительство утвердило группу переговорщиков во главе с госсекретарем минэкономики и инфраструктуры Виталием Юрку, поручив им провести переговоры с Еврокомиссией о скорейшем выделении финансирования на взаимовыгодных условиях.
Как ожидается, в рамках соглашения Еврокомиссия выделит Молдове грант в 12 млн евро в рамках Европейского инструмента соседства, еще 250 тыс. евро в качестве софинансирования предоставит Европейский банк реконструкции и развитии в рамках утвержденной ранее годовой программы действий ЕС.
Вместе с тем, правительство приняло к сведению проекты Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле стран СНГ и Соглашения о взаимном признании результатов аккредитации органов по оценке соответствия продукции, выпускаемой в СНГ, определив состав двух переговорных групп.
Руководителем обеих назначена госсекретарь минэкономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин, которая курирует в ведомстве вопросы инфраструктуры качества и международного сотрудничества.
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