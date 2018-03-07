Компания P&O Maritime Ukraine, которая предоставляет услуги буксиров в портах Южный и Черноморск, планирует увеличить свое присутствие на украинском рынке.

Об этом в интервью The Maritime Telegraph рассказал гендиректор P&O Maritime Ukraine Михаил Соколов, передает ЦТС.

"На данный момент мы работаем в двух портах - Южном и Черноморске, но планируем расширять бизнес", - сказал Соколов.

По его словам, в данный момент в управлении P&O Maritime Ukraine находится пять буксиров.

"Мы оперируем на данный момент 5 буксирами, которые могут обслуживать любые суда и заходят в украинские порты, в том числе и самые большие", - сказал Соколов.

Напомним, компания P&O является одним из крупнейших в мире операторов буксиров и других вспомогательных судов, входит в группу DP World (ОАЭ).

В январе 2018 года P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компания LB Shipping, и начала предоставлять буксирные услуги в порту Южный.

Со-инвестором сделки стала инвесткомпания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко. Через некоторое время после начала работы LB Shipping сменила бренд на P&O Maritime Ukraine.