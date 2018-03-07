Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine планирует расширить бизнес в украинских портах
|14:47 31.07.2018
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|Украина
Компания P&O Maritime Ukraine, которая предоставляет услуги буксиров в портах Южный и Черноморск, планирует увеличить свое присутствие на украинском рынке.
Об этом в интервью The Maritime Telegraph рассказал гендиректор P&O Maritime Ukraine Михаил Соколов, передает ЦТС.
"На данный момент мы работаем в двух портах - Южном и Черноморске, но планируем расширять бизнес", - сказал Соколов.
По его словам, в данный момент в управлении P&O Maritime Ukraine находится пять буксиров.
"Мы оперируем на данный момент 5 буксирами, которые могут обслуживать любые суда и заходят в украинские порты, в том числе и самые большие", - сказал Соколов.
Напомним, компания P&O является одним из крупнейших в мире операторов буксиров и других вспомогательных судов, входит в группу DP World (ОАЭ).
В январе 2018 года P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компания LB Shipping, и начала предоставлять буксирные услуги в порту Южный.
Со-инвестором сделки стала инвесткомпания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко. Через некоторое время после начала работы LB Shipping сменила бренд на P&O Maritime Ukraine.
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