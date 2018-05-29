МинВОТ инициирует санкции против физлиц и компаний РФ за строительство Керченского моста
|14:20 31.07.2018
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|Крым
МинВОТ инициирует применение санкций к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) инициирует применение санкций к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста в оккупированном Крыму.
Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает РБК Украина.
В ведомстве напомнили, что незаконным является строительство моста через Керченский пролив, которое осуществлялось на основании одного из приоритетов, предусмотренных в документе оккупационной власти России "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года".
Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив определен "Стройгазмонтаж". Также 24 марта 2016 года обнародован перечень компаний, которые были определены субподрядчиками строительства.
В связи с этим МинВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и 22 физическим лицам.
Введение санкций сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского союза и США.
Проект распоряжения о применении санкций причастных к строительству Керченского моста уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами и направлен в Кабинет министров Украины.
Напомним, ранее Европейский союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации за строительство Крымского моста.
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