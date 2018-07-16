МИД России назвал новые санкции ЕС за строительство Керченского моста "подрывной политикой".
|13:26 31.07.2018
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|Крым
По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, новые санкции являются "подрывной политикой, направленной против жителей Крыма".
"Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - цитирует Захарову РБК, сообщает Новое Время.
31 июля Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Согласно решению ЕС, с 31 июля под европейскими санкциями оказались две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ОАО Мостотрест (MOEX: MSTT) и ООО Стройгазмонтаж.
Обе компании ранее уже были включены в американский список санкций.
Санкции ЕС также коснулись компаний АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.
Напомним, 18 июля Европейский Союз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
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