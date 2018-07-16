По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, новые санкции являются "подрывной политикой, направленной против жителей Крыма".

"Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - цитирует Захарову РБК, сообщает Новое Время.

31 июля Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Согласно решению ЕС, с 31 июля под европейскими санкциями оказались две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ОАО Мостотрест (MOEX: MSTT) и ООО Стройгазмонтаж.

Обе компании ранее уже были включены в американский список санкций.

Санкции ЕС также коснулись компаний АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.

Напомним, 18 июля Европейский Союз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.