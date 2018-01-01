Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест

12:59 31.07.2018 0 комментариев Румыния

Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы по маршруту Одесса-Бухарест с 1 сентября 2018 года.

Отмечается в сообщении международного аэропорта "Одесса" в Facebook, передает  Интерфакс-Украина.

"Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из международного аэропорта "Одесса" - в 4:15 и из международного аэропорта имени Анри Коанды (Бухарест) - в 1:00 по местному времени. На линии планируется использование современных турбовинтовых самолетов ATR 42/72", - отмечается в сообщении.

В аэропорту также подчеркнули, что в Бухаресте пассажирам доступны стыковки на рейсы авиаперевозчика более чем по 30 маршрутам в страны Европы, Среднего Востока и Африки, а также по 10-ти направлениям внутри Румынии.

На данный момент прямые рейсы в Румынию из Украины выполняет авиакомпания Windrose по маршруту "Киев-Бухарест".



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