Центр реабилитации детей-инвалидов остановил работу
|12:33 31.07.2018
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|Севастополь
Оккупанты из так называемого, «департамент» здравоохранения Севастополя «позаботились» о реабилитации детей-инвалидов с психическими и психологическими расстройствами развития.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГБУ были вынуждены приостановить работу, так как получили приказ от «департамента» здравоохранения города, в котором сообщается, что в текущем году государственное задание сокращено.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с психическими нарушениями, расстройствами психологического развития и развития речи, нуждающимся в медицинской реабилитации, не будет осуществляться до конца 2018 года.
По словам председателя Севастопольского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елены Васечкиной, в прошлом году центр обслужил 480 детей данного профиля, а в этом году государственное задание сокращено до 240 детей. При этом реабилитацию прошли уже более 260 маленьких инвалидов: по сути, «лимит» исчерпан.
Стоит отметить, что очередь желающих попасть в государственный Центр была расписана на несколько месяцев вперед. Эксперт подчеркивает: если сейчас на полгода прекратить оказание реабилитационных услуг, то это очередь к 1 января будет еще больше.
На сегодняшний день более 600 маленьких севастопольцев имеют психоневрологические заболевания: детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, расстройство аутического спектра и другие отклонения. При этом количество детей-инвалидов в Севастополе постоянно растет.
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