Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии

12:06 31.07.2018 0 комментариев Болгария

В 2017 году более 150 000 британских туристов прибыли в Болгарию, но не для того, чтобы посетить местные достопримечательности, их целью был медицинский туризм.

Как сообщает издание «Daily Star», в 2017 году более 150 000 британских туристов прибыли в Болгарию, но не для того, чтобы посетить местные достопримечательности, передает Вourgas.ru

Их целью был медицинский туризм.

Причина этого, низкие цены на медицинские услуги и достаточно высокая квалификация медицинских работников.

Как стало известно, более всего в Болгарии среди британцев востребованы услуги местных стоматологов и ортопедов.

Что касается цен, то зубные имплантанты в Англии стоят свыше 4500 фунтов и их можно ожидать месяцами.

В Болгарии за те же работы с больных берут не более 600 фунтов, а все работы выполняют за одну неделю.

Что касается услуг ортопедов, то, к примеру, замена бедренного сустава в болгарской клинике обойдется не более 5 000 фунтов, в то время как в Великобритании эту же проблему устранят не менее, чем за 11 000 фунтов.



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