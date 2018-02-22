Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
|12:06 31.07.2018
|0 комментариев
|Болгария
В 2017 году более 150 000 британских туристов прибыли в Болгарию, но не для того, чтобы посетить местные достопримечательности, их целью был медицинский туризм.
Как сообщает издание «Daily Star», в 2017 году более 150 000 британских туристов прибыли в Болгарию, но не для того, чтобы посетить местные достопримечательности, передает Вourgas.ru
Их целью был медицинский туризм.
Причина этого, низкие цены на медицинские услуги и достаточно высокая квалификация медицинских работников.
Как стало известно, более всего в Болгарии среди британцев востребованы услуги местных стоматологов и ортопедов.
Что касается цен, то зубные имплантанты в Англии стоят свыше 4500 фунтов и их можно ожидать месяцами.
В Болгарии за те же работы с больных берут не более 600 фунтов, а все работы выполняют за одну неделю.
Что касается услуг ортопедов, то, к примеру, замена бедренного сустава в болгарской клинике обойдется не более 5 000 фунтов, в то время как в Великобритании эту же проблему устранят не менее, чем за 11 000 фунтов.
Ещё на эту тему:
Доходы от международного туризма в Болгарии составили 6,9 млрд левов
2017 год стал рекордным для туротрасли Болгарии
Этим летом отдых на болгарском побережье подорожает на 11%
Болгария приглашает турецких туристов на гольф-туризм
С января по ноябрь 2017 года доходы Болгарии от международного туризма составили 6.6 млрд. левов
В октябре доходы болгарских гостиниц выросли на 0.8%
В Болгарии появится туристический инспекторат