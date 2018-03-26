На странице Aircraft Spots в Twitter опубликована карта с маршрутом беспилотника, который летел мимо берегов Краснодарского края, южного побережья аннексированного Крыма и несколько раз кружил над западной частью оккупированного полуострова.

После этого самолет вернулся в место базирования на острове Крит, передают Аргументы Недели - Крым.

Напомним, Британский и американский беспилотники провели разведку над крымским побережьем.