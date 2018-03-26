Беспилотник RC-135V для радиоэлектронной разведки ВВС США кружил у побережья аннексированного Крыма / Карта
|11:42 31.07.2018
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|Крым
На странице Aircraft Spots в Twitter опубликована карта с маршрутом беспилотника, который летел мимо берегов Краснодарского края, южного побережья аннексированного Крыма и несколько раз кружил над западной частью оккупированного полуострова.
После этого самолет вернулся в место базирования на острове Крит, передают Аргументы Недели - Крым.
Напомним, Британский и американский беспилотники провели разведку над крымским побережьем.
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