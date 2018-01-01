Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
|11:15 31.07.2018
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|Грузия
Для участия в учениях «Достойный партнер-2018» в Грузию прибыли военные НАТО, тяжелая техника - танки Abrams и бронетранспортеры Striker.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Подразделения американской армии, уже высадившиеся в порту Поти с тяжелой техникой, прошли маршем через всю Грузию вдоль административной границы с Южной Осетией, где дислоцированы российские войска.
Первыми для участия в учениях "Достойный партнер – 2018" в Грузию прибыли подразделения Сухопутных войск США. Тяжелая техника доставлена в грузинский порт Поти из румынского порта Констанца. В том числе танки Abrams и бронетранспортеры Striker.
Колонна из десятков боевых машин, с личным составом прошла из Поти до Тбилиси через всю территорию Грузии вдоль границы с Южной Осетией.
На одном из участков колонна американской техники двигалась в двух километрах от российской военной базы, находящейся в пригороде Цхинвали и в 400 метрах от поста российских пограничников.
Автотрасса Поти – Тбилиси минует город Гори, оказавшийся в зоне боевых действий во время "пятидневной войны" 2008 года. Тем не менее, американские подразделения свернули с автотрассы, вошли в Гори и остановились на центральной площади, где 12 августа 2008 года разорвалась кассетная боевая часть ракеты "Искандер", убившая 12 местных жителей и голландского телеоператора.
Американские военные вышли из боевых машин и осмотрели здания, на которых до сих пор видны следы от попадания поражающих элементов кассетной боевой части российской ракеты.
В Грузию также прибыли представители армий ФРГ и Великобритании. Бундесвер направил "Боевые пехотные машины" и бронетранспортеры. В маневрах намерены участвовать военнослужащие из Великобритании, Турции и нескольких других стран – членов НАТО.
Учения "Достойный партнер" проводятся в Грузии ежегодно. Их цель – подготовка армейских подразделений для участия в совместных миротворческих операциях и приближение армий государств – не членов НАТО к военным стандартам, принятым в Североатлантическом союзе.
Украина наряду со странами НАТО и партнеров Альянса примет участие в учениях Noble Partner 2018 («Достойный партнер-2018») в Грузии с 1 по 15 августа. Маневры продлятся до 15 августа. Учения пройдут с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока.
В Министерстве обороны Грузии отметили, что в ходе учений будут отрабатываться вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов.
Вместе с Грузией в нынешних учениях примут участие США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина. Предварительное согласие дали также Армения и Азербайджан.
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