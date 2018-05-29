С 31 июля ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство моста в аннексированный Крым
|10:49 31.07.2018
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|Крым
Евросоюз ввел санкции в отношении российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС, передает Интерфакс-Украина.
В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж".
Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.
Кроме того, под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".
Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.
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