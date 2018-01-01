Жертв лесного пожара в Греции снова стало больше
|10:24 31.07.2018
|0 комментариев
|Греция
Число погибших в результате лесного пожара, который пронесся через греческий прибрежный городок Мати, увеличилось после того, как накануне в море нашли еще одну жертву.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Водолазы греческой береговой охраны нашли тело в понедельник. Таким образом, число погибших от пожара, который бушевал восточнее Афин, выросло до 92.
Береговая охрана страны мобилизировала огромные ресурсы в поисках потенциальных жертв пожара 23 июля, который стал самым смертоносным в новейшей истории Греции. Так, патрульные корабли береговой охраны, вертолеты и фрегат флота прочесали южный Эвбейский залив, поскольку люди, пытаясь убежать от стихии, бежали к воде.
Тем временем в Афинах почтили память погибших. Более 500 человек в понедельник вечером собрались у здания парламента Греции, чтобы принять участие в бдении по жертвам пожара, зажигая свечи.
Представитель греческого правительства Димитрис Цанакопулос сообщил, что из-за пожара были повреждены более 3500 домов, причем более 1000 из них считаются непригодными для проживания, их собираются снести.
"В районе, где находились 20 тысяч человек, огонь прошел 5 километров за 90 минут, поэтому в таких условиях невозможно было должным образом организовать эвакуацию", - добавил он.
Правительство Греции планирует реорганизовать ведомство, которое отвечает за гражданскую защиту, пользуясь советами экспертов из других стран ЕС, сказал Цанакопулос, не уточняя подробностей.
Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул в понедельник, 23 июля.
Ещё на эту тему:
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
Керкира: Трех мужчин арестовали за поджог
Греция просит ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами
Ужасающие итоги пожаров на севере от Афин / Фото Видео