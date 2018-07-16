Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не намерена посещать временно оккупированный Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Томас Раймер, передает ТАСС, сообщает ATR.

Ранее, российское издание «Известия» сообщило о том, что представители ОБСЕ посетят Крым, ссылаясь на источник в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации.

Также в издании добавили, что цель поездки — оценить ситуацию с правами человека на аннексированном полуострове. Но информация не подтвердилась.

В комментарии российскому агентству ТАСС пресс-секретарь ОБСЕ Томас Раймер рассказал, что информация ложная.

«Известия» вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление», — отметил Раймер.

Он добавил, что посещение Крыма представителями ОБСЕ возможно только по приглашению украинских властей.

«Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей Украины. Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию», — добавил он.

Напомним, 11 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию и ряд резолюций, в том числе — резолюцию о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Напомним ранее сообщалось, Делегация ОБСЕ хочет приехать в оккупированный Крым, но ставит условия.