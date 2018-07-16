В ОБСЕ опровергли информацию о приезде своей делегации в аннексированный Крым
|09:59 31.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не намерена посещать временно оккупированный Крым.
Об этом заявил пресс-секретарь организации Томас Раймер, передает ТАСС, сообщает ATR.
Ранее, российское издание «Известия» сообщило о том, что представители ОБСЕ посетят Крым, ссылаясь на источник в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации.
Также в издании добавили, что цель поездки — оценить ситуацию с правами человека на аннексированном полуострове. Но информация не подтвердилась.
В комментарии российскому агентству ТАСС пресс-секретарь ОБСЕ Томас Раймер рассказал, что информация ложная.
«Известия» вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление», — отметил Раймер.
Он добавил, что посещение Крыма представителями ОБСЕ возможно только по приглашению украинских властей.
«Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей Украины. Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию», — добавил он.
Напомним, 11 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию и ряд резолюций, в том числе — резолюцию о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.
Напомним ранее сообщалось, Делегация ОБСЕ хочет приехать в оккупированный Крым, но ставит условия.
Ещё на эту тему:
Защита украинских моряков с судна "ЯМК-0041" обжалует действия российских спецслужб
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
Восьмерых судей из Крыма просят объяснить неявку на экзамены
Медведев незаконно съездил в аннексированный Севастополь узнать куда пропали 2 миллиарда рублей
«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма
Комитет Сената США утвердил резолюцию против оккупации Крыма
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
Победа русского Путина над американским Трампом оказалась пирровой