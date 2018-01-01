Главное военно-политическое управление, которое планируется создать в российской армии, будет образовано на базе существующих воспитательных структур .

Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 30 июля, зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Такой организационно-политический и идеологический орган целесообразно формировать на базе ныне действующего Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Вооруженных сил - правопреемника бывшего главка по воспитательной работе", - подчеркнул Каньшин.

"Новое главное военно-идеологическое управление, - отметил он, - должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил - от роты до видов и родов войск и замыкаться на министерство обороны России".

При этом собеседник агентства подчеркнул, что речь должна идти не о простом переименовании ГУРЛС.

"В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества. Поэтому необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии, тщательно учитывать в своей деятельности общественно-политическую ситуацию в стране, умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны и повышение боеготовности войск", - сказал Каньшин.

Он напомнил, что впервые в Русской армии политические органы были созданы в августе 1917 года, а затем этот опыт был востребован и реализован в Вооруженных силах СССР.

Как сообщалось ранее, оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием.