Суд запретил российскому "Сбербанку" распоряжаться "Одесским караваем"

09:12 31.07.2018 0 комментариев Одесса

Российскому "Сбербанку" суд запретил распоряжаться имуществом "Одесского каравая".

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Приморский районный суд Одессы в рамках рассмотрения уголовного дела о незаконном завладении имуществом ПАО "Одесский каравай" наложил арест на имущество целостного комплекса предприятия и запретил АО "Сбербанк" пользоваться и распоряжаться этим имуществом.

Чтобы сохранить активы предприятия и рабочие места, все арестованное судом имущество было передано на ответственное хранение с правом эксплуатации законному владельцу — компании "Одесский хлеб", которая входит в состав холдинга "Laffer Group".

В настоящий момент судебные споры продолжаются. Окончательное решение не вынесено, но "Lauffer Group" продолжает отстаивать свои права на предприятие.



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