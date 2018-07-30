Российскому "Сбербанку" суд запретил распоряжаться имуществом "Одесского каравая".

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Приморский районный суд Одессы в рамках рассмотрения уголовного дела о незаконном завладении имуществом ПАО "Одесский каравай" наложил арест на имущество целостного комплекса предприятия и запретил АО "Сбербанк" пользоваться и распоряжаться этим имуществом.

Чтобы сохранить активы предприятия и рабочие места, все арестованное судом имущество было передано на ответственное хранение с правом эксплуатации законному владельцу — компании "Одесский хлеб", которая входит в состав холдинга "Laffer Group".

В настоящий момент судебные споры продолжаются. Окончательное решение не вынесено, но "Lauffer Group" продолжает отстаивать свои права на предприятие.