Лидер сепаратистского руководства Приднестровья Вадим Красносельский утверждает, что «план Козака» не может быть внедрен в наши дни, так как не соответствует сегодняшним реалиям.

Лидер сепаратистов заявил в интервью российской газете «Известия», что Кишиневу не стоит терять время в поисках способа урегулирования приднестровского конфликта, потому что это возможно только через признание Приднестровья, сообщает DESCHIDE.MD.

«Сейчас существует масса проблем, которые надо решать. В области экономики, культуры, образования и гуманитарной сферы. С этого надо начинать. Все копившиеся десятилетиями проблемы надо решать постепенно. Они подлежат обсуждению и решению. Не обязательно гнаться за какими-то большими планами. Если даже взять "план Козака" и спроецировать его на сегодняшние реалии — он уже не соответствует ни конституции, ни законам, ни подзаконным нормативным документам той же Молдовы», — подчеркнул лидер сепаратистов.

Красносельский считает, что Приднестровье обладает всеми атрибутами независимого государства.

«За 28 лет существования независимых Приднестровья и Молдовы появились свои правовые системы — отдельные конституции, законы и другие нормативные документы. Модели совершенно разные. Надо помнить, что "плану Козака" предшествовала работа совместной комиссии по разработке единой конституции Молдовы и Приднестровья. И бывший президент Молдовы Владимир Воронин ее тогда добросовестно "похоронил". Сейчас требуется имплементация законодательства, а уже потом — план урегулирования», — добавил лидер Тирасполя.

Он также сказал, что Тирасполь не обязан рассматривать сценарии по реинтеграции, так как цель региона — независимость.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом возложил на вице-премьера Дмитрия Козака обязанности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Дмитрий Козак стал известен в Молдове после разработки в 2003 году плана урегулирования приднестровского конфликта. Документ предполагал федерализацию Республики Молдова и предоставление Приднестровью и Гагаузии широких полномочий в определении внешней политики.

Документ был парафирован президентом на тот момент Владимиром Ворониным и лидером сепаратистов Игорем Смирновым. В последний момент Воронин передумал и отказался подписывать документ.

Эксперты считают, что назначение Дмитрия Козака спецпредставителем президента РФ по Молдове плохой знак для Молдовы.

Одни считают, что автор Меморандума 2003 года о федерализации Молдовы готовит почву для победы Партии социалистов на парламентских выборах этой осенью, другие — что Дмитрий Козак намерен вернуть в дискуссии по приднестровскому урегулирванию основные положения своего меморандума, провалившегося в период Воронина.