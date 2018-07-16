Семьи украинских политзаключенных получат выплаты от Кабинета министров в ближайшее время.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире «Радио Свобода», передают Факты.

В частности, министр рассказал, что решение о выплате политзаключенным было одобрено правительством как временное, в рамках бюджетной программы на 2018 год.

«Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут… Я думаю, в ближайшее время, несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить», — рассказал министр.

В то же время Черныш отметил, что необходимо принять специальный закон, который комплексно решил бы проблему политзаключенных.

«Почти год в парламенте лежит законопроект, который комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконно лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России… Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы», — сказал Черныш.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тысяч гривен семьям политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.