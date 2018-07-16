Защита украинских моряков с судна "ЯМК-0041" обжалует действия российских спецслужб

07:59 31.07.2018 0 комментариев Крым

Защита украинских моряков, членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041" задержанных в Черном море российскими пограничниками и незаконно удерживаемых в аннексированном Севастополе, обжалует действия российских спецслужб в Северо-Кавказском окружном военном суде в г.Ростов-на-Дону.

Сообщается на сайте Крымской правозащитной группы со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева, передает Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что "Севастопольский гарнизонный военный суд" 30 июля 2018 ода удовлетворил ходатайство стороны защиты о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на действия начальника пограничного управления г.Балаклава.

По информации Э.Семедляева, четверо граждан Украины, члены экипажа "ЯМК-0041", до сих пор находятся в Балаклаве, где проживают в съемном жилье, без документов и под контролем сотрудников ФСБ.

"У ребят забрали паспорта, оставили им только ксерокопии документов. У них нет денег на еду, они в бедственном положении. Покинуть Севастополь моряки без паспортов не могут, тем более, что их охраняют четыре автомобиля с силовиками", - рассказал адвокат.



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