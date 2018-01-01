Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
|20:49 30.07.2018
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|Россия
Ирек Тагиров, один из 20 подсудимых в процессе по делу об участии в партии "Хизб ут-Тахрир", обжаловал в Европейском суде по правам человека необоснованное долгое удержание под стражей во время следствия и добился компенсации в 4600 евро.
Об этом сообщает Idel.Реалии со ссылкой на одного из участников процесса, передает УНН.
По его словам, необоснованно затянутое содержание под стражей обжаловали в судах, а затем в ЕСПЧ семь обвиняемых.
"По делу было подано множество жалоб, в том числе и в ЕСПЧ. И вот наконец на днях пришел первый ощутимый результат", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что продление сроков содержания под стражей обвиняемым по делу проходило без представления следственными органами информации, которая обосновывает необходимость ареста.
Обвиняемые находятся под стражей с февраля 2015 года.
В ближайшее время ожидаются решения по жалобам других подсудимых по этому делу.
Участник процесса добавил, что оглашение приговора по делу 21 членов "Хизб ут -Тахрир" в Орджоникидзевском районном суде Уфы (дело рассматривает выездная коллегия Приволжского окружного военного суда во главе с судьей Олегом Семеновым) ожидается 30 июля.
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