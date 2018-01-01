Ирек Тагиров, один из 20 подсудимых в процессе по делу об участии в партии "Хизб ут-Тахрир", обжаловал в Европейском суде по правам человека необоснованное долгое удержание под стражей во время следствия и добился компенсации в 4600 евро.

Об этом сообщает Idel.Реалии со ссылкой на одного из участников процесса, передает УНН.

По его словам, необоснованно затянутое содержание под стражей обжаловали в судах, а затем в ЕСПЧ семь обвиняемых.

"По делу было подано множество жалоб, в том числе и в ЕСПЧ. И вот наконец на днях пришел первый ощутимый результат", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что продление сроков содержания под стражей обвиняемым по делу проходило без представления следственными органами информации, которая обосновывает необходимость ареста.

Обвиняемые находятся под стражей с февраля 2015 года.

В ближайшее время ожидаются решения по жалобам других подсудимых по этому делу.

Участник процесса добавил, что оглашение приговора по делу 21 членов "Хизб ут -Тахрир" в Орджоникидзевском районном суде Уфы (дело рассматривает выездная коллегия Приволжского окружного военного суда во главе с судьей Олегом Семеновым) ожидается 30 июля.