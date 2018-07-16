Хронологія кризи в Азовському морі: берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна
|19:04 30.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна з вантажем з українських портів перед Керченською протокою на шляху з Азовського моря до Чорного - 126 годин, тобто 5 діб та 6 годин.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
DAYTONA H (IMO: 8520836, Deadweight: 11901 t, власник з Румунії, вантаж - сталь 11 000 тон, з Бердянська до Дамієтта Египет) - 126 часов перед входом в протоку.
Прибув на якірну стоянку (Азовське море перед Керч. пр.45°28'29" N 36°38'31" E) 25.07.18 о 07:00, пішов далі за призначенням о 13:00 30.07.18...
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