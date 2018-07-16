Хронологія кризи в Азовському морі: берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна

19:04 30.07.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна з вантажем з українських портів перед Керченською протокою на шляху з Азовського моря до Чорного - 126 годин, тобто 5 діб та 6 годин.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

DAYTONA H (IMO: 8520836, Deadweight: 11901 t, власник з Румунії, вантаж - сталь 11 000 тон, з Бердянська до Дамієтта Египет) - 126 часов перед входом в протоку.

Прибув на якірну стоянку (Азовське море перед Керч. пр.45°28'29" N 36°38'31" E) 25.07.18 о 07:00, пішов далі за призначенням о 13:00 30.07.18...



Ещё на эту тему:

16:48 30.07.2018
Россия провоцирует искусственный экономический кризис на Приазовье, чтобы повторить "русскую весну"
14:25 30.07.2018
Военные патрулируют Азовское побережье для недопущения высадки десанта РФ
10:48 30.07.2018
Под аннексированным Симферополем для российских военных построят новую подстанцию за 620 млн руб
09:12 30.07.2018
Путин пообещал российским военным 26 новых кораблей и судов в 2018 году: 6 из них получит Черноморский флот РФ:
20:59 27.07.2018
Россия создает напряжение в Азовском море с целью экономического давления на Украину - Гопогранслужба
18:06 27.07.2018
На генеральной репетиции морского парада в оккупированном Севастополе опять ЧП
12:43 27.07.2018
Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны
11:23 27.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Вдалося встановити одного з учасників полювання на торговий флот / Фото
07:59 27.07.2018
Волонтерский комитет защиты Азовского моря призвал ОБСЕ и властные структуры Украины отреагировать на действия РФ
18:10 26.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська / Инфографика
13:10 26.07.2018
Как заставить Россию заплатить за бесчинства в Азовском море - рекомендации эксперта
11:51 26.07.2018
Члены Общественного совета при МИД обсудили проблему российских нелегальных и провокационных мер в Азовском море
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
Все новости страны
Молдова Молдова
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
15:25 27.07.2018
Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
Все новости страны
Россия Россия
20:49 30.07.2018
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
11:11 30.07.2018
Российские олигархи покидают Великобританию: количество учеников в британских школах упало почти на 40%
19:58 27.07.2018
РФ начала поставки говядины в Турцию
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
10:00 30.07.2018
Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
Все новости страны
Украина Украина
20:16 30.07.2018
Оккупанты скрывают от потенциальных инвесторов, какие здравницы нуждаются в их деньгах
19:28 30.07.2018
Медведев предложил обсудить дешёвые кредиты для Севастополя и Крыма
19:04 30.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна
18:47 30.07.2018
В оккупированном Севастополе снова агитировали служить в российской армии
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс