Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
|19:52 30.07.2018
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|Молдова
В публичном пространстве ходят слухи, что бывший глава так называемого приднестровского министерства внутренних дел Геннадий Кузьмичев был задержан 27 июля в Кишиневе.
Представители Генерального инспектората полиции сообщили для TV8, что по факту похищения Кузьмичева была подана жалоба, передает allmoldova.
Но они не прокомментировали заявление жены политика, будто его автомобиль был остановлен машиной Инспектора полиции.
«У нас есть жалоба о похищении человека и его машины. Мы занимаемся выяснением всех обстоятельств», – заявила пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву. Она уточнила, что жалоба была подана родственником Кузьмичева.
Напомним, что, по словам жены Геннадия Кузьмичева, 27 июля он был задержан в Кишиневе. Она также сказала, что бывший глава так называемого министерства внутренних дел Приднестровья содержится в тюрьме в селе Глин Григориопольского района.
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