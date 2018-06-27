Доступные кредиты, по мнению оккупантов, должны оживить деловую активность и дать возможности для старта нового бизнеса.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 30 июля на совещании в аннексированном Севастополе предложил докапитализовать государственные микрофинансовые и региональную гарантийную организацию Севастополя и Крыма на 0,5 млрд рублей, сообщает ForPost.

«Вот есть предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организации Крыма на 0,5 млрд рублей. Эта идея интересная, давайте ее обсудим, рассмотрим. Доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса для тех, кто только хочет открыть свое дело, помочь модернизировать уже действующие компании за счет пополнения оборотного капитала», – сказал Дмитрий Медведев.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал предложение Дмитрия Медведева, заявив, что вопрос предпринимательской активности на аннексированном полуострове очень важен, поскольку 62% занятости в регионе обеспечивается малыми и средними предпринимателями.

«Одной из серьезных проблем предпринимательства, из-за понятных ограничений, которые есть на полуострове, является неразвитая система финансирования. Поэтому если будет принято решение о докипатализации микрофинансовой организации, то это, конечно, позволит повысить капитализацию фонда Крыма более чем в два раза. И это станет очень хорошим позитивным толчком для создания новых бизнесов и развития имеющихся», – сказал Орешкин.

По словам министра экономики РФ, с 2014 года в аннексированных Севастополе и Крыму было выдано более 540 займов на общую сумму 640 млн. рублей по средней ставке 9,5%.

Сегодня же микрофинасовые организации не могут удовлетворить все заявки по выдаче кредитов, которые поступают со стороны предпринимателей.