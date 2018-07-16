29 июля во время празднования дня ВМФ РФ в оккупированном Севастополе проходила акция – призыв служить в российской армии .

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на странице в Facebook, передает Флот - 2017.

В центре города, на площади Нахимова, были установлены палатки с табличкой: «пункт отбора на военную службу по контракту», а российские военнослужащие раздавали людям буклеты с агитацией служить на кораблях 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

Согласно статье 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что Конвенция запрещает в том числе и пропаганду венного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.

Ранее, 13 мая 2018 года в оккупированном Севастополе, на площади Нахимова работал «мобильный пункт» призыва на службу по контракту в армию РФ. Севастопольцам раздавались листовки, велась агитация по поводу службы в армии РФ.

По итогам так называемого «весеннего призыва» в оккупированном Крыму и г. Севастополе, которые были не законно включены Россией в состав Южного военного округе, 2,5 тыс. крымчан «призваны» в армию оккупанта в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения.

По информации Минобороны РФ новобранцы распределены в соединения и воинские части всех военных округов и Северного флота