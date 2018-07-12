В условиях оккупации «Севастопольский морской порт» подписал договор аренды с АО «Концерн Калашников», который находится под санкциями с 2014 года.

Об этом сообщает ForPost, передает Флот - 2017.

Договор подписали представитель оккупационной власти, так называемый «губернатор Севастополя», Дмитрий Овсянников, и.о. гендиректора «Концерна Калашников» Владимир Дмитриев, управляющий директор концерна Олег Гончаров и директор «Севморпорта» Сергей Емельянов.

Согласно договора «Калашникову» передается в аренду на 49 лет площадка по улице Правды, которую ранее арендовал завод «Южный Севастополь».

Как сообщалось ранее, на АО «Концерн Калашников» в оккупированном Крыму, по словам вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, возложена миссия связать Крым с черноморским побережьем Краснодарского края.

«Калашников» на заводе «Море» начал производство скоростных судов для Крыма, которые соединят города черноморского побережья Крыма с Краснодарским краем.

Напомним, что санкции, введенные в 2014 году против АО «Концерн Калашников» со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и других стран оказали негативное влияние на предприятие: закрыт вход на международный рынок гражданского оружия, отключена международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT.

По информации в СМИ, «Севморпорт» также несет убытки: упали объемы грузоперевозок.

Падение показателей перевалки грузов на предприятии связывают с опасением судовладельцев работать через Крым через действие санкций (угроза попасть в санкционные списки США, ЕС, Украины транспортных средств и компаний) и работу сайта «Миротворец» (судно или судовладелец, попавшие на этот сайт, автоматически попадают в санкционные списки).

"Севморпорт" находится под санкциями США с 2015 года