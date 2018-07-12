Подсанкционный «Севморпорт» заключил договор аренды с санкционным концерном «Калашников»
|18:23 30.07.2018
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|Севастополь
В условиях оккупации «Севастопольский морской порт» подписал договор аренды с АО «Концерн Калашников», который находится под санкциями с 2014 года.
Об этом сообщает ForPost, передает Флот - 2017.
Договор подписали представитель оккупационной власти, так называемый «губернатор Севастополя», Дмитрий Овсянников, и.о. гендиректора «Концерна Калашников» Владимир Дмитриев, управляющий директор концерна Олег Гончаров и директор «Севморпорта» Сергей Емельянов.
Согласно договора «Калашникову» передается в аренду на 49 лет площадка по улице Правды, которую ранее арендовал завод «Южный Севастополь».
Как сообщалось ранее, на АО «Концерн Калашников» в оккупированном Крыму, по словам вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, возложена миссия связать Крым с черноморским побережьем Краснодарского края.
«Калашников» на заводе «Море» начал производство скоростных судов для Крыма, которые соединят города черноморского побережья Крыма с Краснодарским краем.
Напомним, что санкции, введенные в 2014 году против АО «Концерн Калашников» со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и других стран оказали негативное влияние на предприятие: закрыт вход на международный рынок гражданского оружия, отключена международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT.
По информации в СМИ, «Севморпорт» также несет убытки: упали объемы грузоперевозок.
Падение показателей перевалки грузов на предприятии связывают с опасением судовладельцев работать через Крым через действие санкций (угроза попасть в санкционные списки США, ЕС, Украины транспортных средств и компаний) и работу сайта «Миротворец» (судно или судовладелец, попавшие на этот сайт, автоматически попадают в санкционные списки).
"Севморпорт" находится под санкциями США с 2015 года
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