Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье
|17:10 30.07.2018
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Свыше 2,5 тыс. ставропольских мотострелков прибыли на учения на черноморское побережье Кубани.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает ТАСС.
"Более 2,5 тыс. военнослужащих с использованием около 600 единиц техники завершили марш из Старополья на полигоны у Черного моря для участия в ротных тактических учениях", - сказал Астафьев.
Мотострелки в ходе движения отразили несколько атак диверсионных групп условного противника и преодолели условно зараженные участки местности. При этом выдвижение в район проведения учений прошло в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и авиационным ударам.
Астафьев уточнил, что учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии с 1 по 15 августа.
Как сообщалось, Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны.
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