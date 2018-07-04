Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье

17:10 30.07.2018 0 комментариев

Свыше 2,5 тыс. ставропольских мотострелков прибыли на учения на черноморское побережье Кубани.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает ТАСС.

"Более 2,5 тыс. военнослужащих с использованием около 600 единиц техники завершили марш из Старополья на полигоны у Черного моря для участия в ротных тактических учениях", - сказал Астафьев.

Мотострелки в ходе движения отразили несколько атак диверсионных групп условного противника и преодолели условно зараженные участки местности. При этом выдвижение в район проведения учений прошло в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и авиационным ударам.

Астафьев уточнил, что учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии с 1 по 15 августа.

Как сообщалось, Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны.

 



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