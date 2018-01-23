На протяжении июня-июля 2018 года порядка 60 украинских моряков успешно вернулись из-за границы на Родину

17:59 30.07.2018 0 комментариев Украина

Сегодня после долгой разлуки, скитаний и борьбы за справедливость 15 членов экипажа судна «FREE NEPTUNE» (флаг Либерии) вернулись из «заграничного» плена. Семеро их коллег приехали домой еще в феврале 2017 года.

Это судно с 23 членами экипажа на борту находилось с 2016 года в Омане, сообщает SeafarersJournal.

Некоторые моряки устраивались на судно «FREE NEPTUNE» через крюинговую компанию «Джерела» (Одесса). А другие — через компанию «Evromariner» в Мариуполе.

Оператором судна является греческая компания «FreeBalkers». Задолженность судовладельца перед списанными моряками и теми, которые находились на борту, была колоссальной. Она достигла почти полмиллиона долларов.

За все время, проведенное практически в неволе, моряки и их семьи пережили много. На голодовку, которую они объявляли никто не реагировал, судовладелец издевался над украинцами своим безразличием, моряки не могли покинуть борт судна, боясь остаться без заработанных денег, на судне были постоянные проблемы со снабжением и медикаментами. На берегу также было неспокойно. Их родные и близкие стучали во все инстанции, обращались ко всем компетентным людям за помощь, жили от суда до суда ожиданиями и надеждой повидать своим моряков.

В пресс-службе Профсоюза работников морского транспорта Украины заявили: «Все это время морякам с «FREE NEPTUNE» помогала Международная федерация транспортников (ITF/МФТ) (отдел поддержки моряков), Министерства иностранных дел (в частности, Консульство Украины в Саудовской Аравии), а также флаговая администрация Либерии и местный агент. Профсоюз работников морского транспорта Украины постоянно поддерживал и информировал родственников моряков о ходе дела».

На своей странице в соцсети представитель Министерства иностранных дел Украины Александр Зуб сообщил: «На протяжении июня-июля 2018 года порядка 60 украинских моряков успешно вернулись из-за границы на Родину».

Днями ранее домой после 14 месяцев фактического рабства вернулось 12 членов экипажа проблемного судна «Mekong Spirit» (IMO:9118513, флаг Мальты).

Все это время они находились в неволе в Греции.

Еще 4 их коллег остаются на судне. Весь экипажа обвиняли в незаконной перевозке оружия.

 



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