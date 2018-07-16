Россия провоцирует искусственный экономический кризис на юго-востоке Украины, чтобы повторить "русскую весну" в Мариуполе и Бердянске. Для этого российские военные корабли блокируют Керченский пролив для иностранных судов.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV эксперт Международного института демократии Евгений Дикий.

"Давайте не забывать, что Россия никогда гибридную войну против нас не прекращала. И поскольку на фронте они ничего придумать не могут, то ищут другие пути. И в данном случае - надо отдать им должное - нашли достаточно креативное решение", - сказал Дикий.

По его словам, Россия, формально, не нарушает ни одной международной нормы, используя несовершенство договора о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, однако, затягивает на 3 суток время предоставления разрешения на проход проливом.

"Сейчас этим самым договором они пользуются, чтобы формально ничего не нарушая, де-факто организовать морскую блокаду Мариуполя и Бердянска. Морские перевозки в эти порты становятся невыгодными и, главное, непредсказуемыми. Это значит, что товарооборот через эти порты сейчас будет стремительно падать. А это значит - безработица сначала в самых портах, а дальше, и это в первую очередь касается Мариуполя, остановку заводов, продукция которых идет на экспорт, на 96% использующих для этого морской путь", - отметил Дикий.

Одними из первых, кого коснется эта блокада, по его мнению, станут производители трубопроката.

"Представьте себе - прифронтовая полоса, 20 км. до передовых позиций врага, четырёхсоттысячный город и в этом городе начинается безработица, останавливаются заводы. Это - очень серьезный фактор дестабилизации, который Россия хочет, по меньшей мере, использовать, как фактор давления на нас. Возможно для (восстановления - прим. ред.) водоснабжения Крыма, возможно для другого. Но в любом случае, также в контексте наших будущих выборов"- подчеркнул Дикий.

"Простите меня за неполиткорректность, но давайте будем откровенными. Значительная часть приазовского региона - это люди, которых мы привыкли называть словом "в*та". И в головах этих людей виновной в том, что они лишились работы будет не РФ, а Украина, которая "почему-то поссорились с Россией, почему-то сопротивляется" и поэтому они, бедные, без работы. Для нас это некий "заворот мозгов", но там такой "заворот мозгов" у многих есть", - отметил Дикий.

Он предположил, что следующим шагом России будет организация беспорядков на этих предприятиях, которые больше всего пострадают от блокады, а также попытка реализации приазовской версии "Русской весны".

"Максимальный вариант, который я оцениваю как маловероятный – попытка создания сухопутного коридора между Россией и Крымом, которого им так не хватает. Но зная Россию - исключать нельзя ничего, особенно сейчас, когда, как говорил товарищ Сталин происходит "головокружение от успехов", после чемпионата мира, после встречи с Трампом", - сказал Дикий.