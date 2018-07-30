Генерал-полковник Андрей Картаполов покидает свой пост и уезжает в Москву, чтобы вступить в должность заместителя министра обороны.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», президентский указ о назначении пока не опубликован на сайте Кремля, министр обороны объявил личному составу о предстоящем в воскресенье, 29 июля.

Генерал станет ещё одним, одиннадцатым заместителем министра Сергея Шойгу и будет курировать работу с личным составом, а также направление военно-патриотического воспитания. В частности, в его зону ответственности войдёт реинкарнация пионерской организации – созданная в 2016 году «Юнармия». Это одно из направлений будущей деятельности, окончательно круг обязанностей ещё не сформирован.

54-летний генерал-полковник Андрей Картаполов возглавил Западный военный округ в 2015 году. Он сменил командующего Анатолия Сидорова, крест на карьере которого поставила, по данным «Фонтанки», утечка информации из штаба на Дворцовой.

В ЗВО Картаполов с 2013 года. В 2014-м он руководил операцией по оккупации Крыма, в 2017-м под его командованием российская группировка войск повторно установила контроль над сирийской Пальмирой.

Дважды награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», обладает орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе».

Сослуживцы характеризуют генерала Картаполова как человека волевого, внимательного к деталям и упорного в достижении поставленной цели. О том, что упрямство военачальнику не чуждо, свидетельствует и тот факт, что с 2016 года он пытается реализовать в Кронштадте масштабный, финансово затратный и практически не осуществимый проект – парк «Патриот». В интервью «Фонтанке» он заявил, что все равно построит его, чего бы это ни стоило.

Обязанности командующего войсками Западного военного округа исполняет начальник окружного штаба генерал-лейтенант Виктор Астапов. Решение о том, кто возглавит ЗВО, ещё не принято.