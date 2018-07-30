Полицию Петербурга предупредили о "плавучей агитации" в защиту Сенцова на Неве
|16:00 30.07.2018
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|Крым
О "плавучей агитации" сообщил воскресным утром 29 июля в полицию Красногвардейского района Петербурга местный житель.
Мужчину возмутили спокойно плывущие по Неве "плакаты" из пенопласта с требованием свободы политзаключенным, среди которых была одна известная фамилия.
Как стало известно "Фонтанке", звонок в 52 отдел полиции раздался в десять утра.
63-летний местный житель отправил сотрудников правопорядка к дому №96 по Малоохтинскому проспекту: недалеко от него в Неве находились большие, почти метровые, куски пенопласта с черными надписями.
Последние гласили: "Свободу Сенцову и политзаключенным".
Полицейские извлекли из воды 25 предметов плавучей "агитации" и отправили их на склад временного хранения. По факту возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.
Напомним, во время мундиаля, 10 июля, очевидцы сообщили о бесхозном пакете у станции метро "Академическая".
Бумажной "бомбой" оказались листовки на английском языке в защиту политзаключенного Олега Сенцова.
Фамилия политзаключенного украинского режиссера звучала во время ЧМ-2018 не раз: активисты "Демократического Петербурга" постоянно выходили на улицу с плакатами в его защиту, что для одной из участниц протеста закончилось арестом.
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