Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готова приехать в оккупированный Крым для оценки ситуации нарушением права человека на полуострове, но ставит несколько условий.

Как 30 июля пишет RNS со ссылкой на «Известия», визит состоится только при согласии Киева на эту поездку. Причем делегация согласна въехать на полуостров только со стороны Украины. Оккупационные "власти" Крыма должны оказать наблюдателям содействие, сообщает Фонтанка.

Так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма и постоянный представитель в регионе российского президента Георгий Мурадов сообщил изданию, что Москва позитивно оценивает визиты международных наблюдателей в оккупированный Крым при определенных условиях.